У берегов Японии обнаружили неизвестную подлодку

Министр обороны Японии приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации.

Силы самообороны Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне. Об этом сообщило Минобороны Японии в Twitter в субботу, 20 июня.

"18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима (префектуры Кагосима – ред.). После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ (префектуры Кагосима – ред.) за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшим "министр (обороны Таро Коно – ред.) приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".

Напомним, в конце мая СМИ сообщили, что у Северной Кореи появилась новая ракетная субмарина. Эта субмарина может иметь водоизмещение 3 тысячи тонн и вооружена тремя новыми баллистическим ракетами средней дальности Pukguksong-3.

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