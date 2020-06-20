В Казахстане молния убила табун лошадей

Животные паслись в поле у реки возле села Жарлы. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей.

В Казахстане в результате разряда молнии погибли 69 голов лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Об этом сообщает Liter.kz в субботу, 20 июня.

Указано, что лошади паслись в поле у реки возле села Жарлы. Мертвых животных обнаружили в реке. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей.

"К сожалению, произошло природное явление. Государством не предусмотрены выплаты в подобных случаях, поскольку это природная стихия. Вообще, в грозу выводить скот небезопасно", – рассказали власти Каркаралинского района.

Издание пишет, что "сельчане – на грани нищеты, поскольку скотина кормит их семьи". Сейчас они подсчитывают ущерб. В ближайшие дни павший скот будет утилизирован.

Ранее на этой неделе на Львовщине молния убила 15-летнего школьника, когда он вместе с сестрой пас скот. Разряд попал прямо в парня.

Также сообщалось, что в США самый большой национальный флаг разорвало пополам после удара молнии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet