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В Казахстане молния убила табун лошадей

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Животные паслись в поле у реки возле села Жарлы. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей.

В Казахстане в результате разряда молнии погибли 69 голов лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Об этом сообщает Liter.kz в субботу, 20 июня.

Указано, что лошади паслись в поле у реки возле села Жарлы. Мертвых животных обнаружили в реке. Погибли 20 жеребят и 49 голов взрослых лошадей.

"К сожалению, произошло природное явление. Государством не предусмотрены выплаты в подобных случаях, поскольку это природная стихия. Вообще, в грозу выводить скот небезопасно", – рассказали власти Каркаралинского района.

Издание пишет, что "сельчане – на грани нищеты, поскольку скотина кормит их семьи". Сейчас они подсчитывают ущерб. В ближайшие дни павший скот будет утилизирован.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера вечером ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят. Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их. @patriotkaragandy

Допис, поширений Патриот Караганды (@patriotkaragandy)

Ранее на этой неделе на Львовщине молния убила 15-летнего школьника, когда он вместе с сестрой пас скот. Разряд попал прямо в парня.

Также сообщалось, что в США самый большой национальный флаг разорвало пополам после удара молнии.

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Источник: korrespondent.net

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