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В Марокко изъяли более семи тонн марихуаны

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Полицейские провели две операции в городах Фес и Эль-Джадида. Были задержаны три человека.
В Марокко массово выращивают коноплю
В Марокко массово выращивают коноплю
laszlolaw

В Марокко правоохранители в ходе двух операций конфисковала 7,2 тонны марихуаны. Об в субботу, 20 июня, сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко.

Отмечается, что полиция обнаружила 5 тонн марихуаны в автомобиле близ портового города Эль-Джадида и задержала одного человека. В ходе другой операции правоохранители изъяли 2,2 тонны марихуаны на ферме близ города Фес на севере страны. Там были арестованы два человека.

Указано, что в некоторых районах Марокко наблюдается сложная ситуация с незаконным выращиванием конопли. По данным полиции, большая часть местной марихуаны контрабандой поставляется в Европу.

Ранее сообщалось, что на юге Марокко возле города Гулимин сотрудники полиции изъяли 7,5 тонн марихуаны.

Напомним, в Новой Зеландии нашли подземный бункер с крупной партией марихуаны. Наркотики оценили в 5 млн новозеландских долларов (почти $3,2 млн.).

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Теги: наркотики, марихуана, полиция, Марокко, конопля, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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