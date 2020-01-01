В Индии пограничники сбили дрон с оружием

Это первый случай уничтожения индийскими военнослужащими пакистанского БПЛА, использовавшегося для снабжения боевиков.

Военнослужащие пограничных войск Индии сбили в союзной территории Джамму и Кашмир беспилотник с оружием, запущенный якобы из Пакистана. Об этом сообщает газета The Economic Times в субботу, 20 июня.

Военные источники утверждают, что дрон был запущен из контролируемой Пакистаном зоны Кашмира и управлялся пакистанскими солдатами. Он был уничтожен в районе Катуа пограничниками из стрелкового оружия.

На борту дрона были обнаружены автоматическая винтовка, два магазина с патронамиы и гранаты. Оружие и боеприпасы предназначались для действующих в Джамму и Кашмире пропакистанских экстремистских группировок.

Указано, что это первый случай уничтожения индийскими военнослужащими пакистанского БПЛА, использовавшегося для снабжения боевиков.

Напомним, 11 июня индийский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Пакистана в штате Джамму и Кашмир.

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