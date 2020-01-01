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Черногория разрешила въезд для украинцев

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Граждане Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на коронавирус.
Черногория ждет украинских туристов
Черногория ждет украинских туристов
tui.ru

Власти Черногории открыли границы для иностранных граждан, включая украинцев, но с наличим отрицательного результата теста на коронавирус COVID-19. Об этом накануне сообщил Балканский обозреватель в Facebook.

Указано, что граждане Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на коронавирус, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более двух суток.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT). Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

В целом власти Черногории сформировали три списка стран в зависимости от количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции, тенденции количества новых случаев заражения и общей реакции страны на пандемию.

Инфографика: Skala Radio 
 

Ранее на этой неделе стало известно, что с 1 июля Турция будет принимать украинских туристов без тестов и изоляции.

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Теги: Украина, туристы, Черногория, турист, украинские туристы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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