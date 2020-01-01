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В Беларуси на протестах задержали более ста человек

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Только в белорусской столице задержали более 80 человек, которые вышли на акцию против задержания активистов.
Задержаны более ста человек
Задержаны более ста человек
 
В Беларуси на акциях против задержаний активистов и политиков, которые прошли 19 июня в нескольких городах, задержаны более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
 
"Последний день сбора подписей за альтернативных кандидатов закончился стихийными митингами по всей стране. Люди выстроились в "живую цепь" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Задержания происходили во время митингов в разных городах страны", - говорится в сообщении.
 
Правозащитники сообщают, что в Минске задержали более 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске - примерно по десять человек в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.
 
 
 
Напомним, 19 июня в Беларуси снова вспыхнули протесты в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании. 
 
Еще сообщалось, что на фоне акций протеста белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что его толкают к силовому разрешению ситуации.
 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, акции
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Источник: korrespondent.net

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