Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лидеры еще трех стран отказались от парада в Москве

Комментариев: 1
Представители ряда стран сослались на коронавирус и ограничения в своем отказе посетить Москву.
Все лидеры сослались на пандемию
Все лидеры сослались на пандемию
АР (архивное фото)

Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении не приедут на военный парад в Москву, запланированный на 24 июня. Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, которое празднуется в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин. Однако издание отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры, связанные с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки из-за тяжелой ситуации с коронавируса в стране.
 
"Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - говорится в его письме президенту РФ Владимиру Путину.
 
Накануне от поездки отказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
 
Не посетит парад также президент Чехии Милош Земан, он сослался  на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.
 
Как известно, Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. При этом в РФ планирую придерживаться мер безопасности.
 
Напомним, представитель президента РФ пояснил, почему президента Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, парад, День Победы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Graddfeydd    20.06.2020, 18:12
Оценка:  0
Graddfeydd
На путинский парад забили даже самые преданные подгавкиватели. Интересно молдавский гoндoн приедет?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь