Лидеры еще трех стран отказались от парада в Москве

Представители ряда стран сослались на коронавирус и ограничения в своем отказе посетить Москву.

Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении не приедут на военный парад в Москву, запланированный на 24 июня. Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, которое празднуется в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин. Однако издание отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры, связанные с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки из-за тяжелой ситуации с коронавируса в стране.

"Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - говорится в его письме президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне от поездки отказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Не посетит парад также президент Чехии Милош Земан, он сослался на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.

Как известно, Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. При этом в РФ планирую придерживаться мер безопасности.

Напомним, представитель президента РФ пояснил , почему президента Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву.

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