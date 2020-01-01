В захваченных кварталах Сиэтла произошла стрельба

Несколько кварталов центральной части Сиэтла заняты протестующими, которые объявили эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Там они решили построить "государство всеобщего счастья и справедливости".

В захваченной протестующими "Автономной зоне Капитолийского холма" в Сиэтле, штат Вашингтон, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое получили ранения. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает издание Newsweek.

По данным полиции, на которую ссылается издание, стрельба началась около 02.30 по местному времени в одном из центральных районов города. После сообщений о стрельбе правоохранители попытались проникнуть на территорию зоны, которую демонстранты города считают автономной, однако столкнулись с сопротивлением.

Один из пострадавших 19-летний юноша скончался от полученных ранений, еще двое человек госпитализированы. Установить личности стрелявших не удалось.

Личность стрелка на данный момент устанавливается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы".

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