Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею на улице

Бургомистр перенес операцию, сейчас он находится в стабильном состоянии. Он выразил надежду вскоре вернуться к своим обязанностям.

В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею. Об этом, в субботу, 20 июня, пишет Le Point.

Сообщается, что в полдень мужчина на улице напал на 62-летнего бургомистра и нанес ему удар ножом в шею.

По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Что касается нападавшего, то он задержан и допрашивается местной полицией. По предварительным данным, о терроризме речь не идет. Как выяснили городские СМИ, это психически больной человек, ранее знакомый с де Фау, когда тот до выборов в бургомистры занимался юридической практикой.

Ранее в английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения.

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