В Англии школьников попросили спланировать собственные похороны

Родители школьников возмутились из-за "упражнения". Они полагают, что детям важно знать о смерти, но для начала подобные задания следует обсуждать с родителями.

В британском городе Лестер вспыхнул скандал после того, как родители католической школы Святого Павла увидели домашнее задание. Детям предложили спланировать собственные похороны. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает LAD Bible

В частности, детям предложили выбрать подходящую музыку для погребения, стиль гроба, цветы и другие детали. При этом детям предлагалось объяснить свои предпочтения.

"Где бы вы хотели, чтобы ваше тело было похоронено или прах развеян?" - в тексте содержатся подобные вопросы.

Родители осудили подобные "упражнения"

"Учителя выбрали не самое подходящее время, когда в мире еще бушует пандемия коронавируса", - возмутились взрослые.

Представители школы уже извинились за работу и заявили, что она была отправлена ученикам "ошибочно".

Ранее в столице РФ Москве начал работать интернет-магазин, в котором жители столицы и Подмосковья могут приобрести гробы для животных, в частности, для котов.

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