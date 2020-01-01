Лукашенко считает, что женщина не сможет возглавить Беларусь

Во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко заявил, что "Конституция в стране не под женщину".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень уважает женщин, но тем не менее считает, что они не способны возглавить страну из-за огромной нагрузки, которая ложится на плечи руководителя государства. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает БелТа.

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Глава Беларуси добавил, что его оппонентам вряд ли удастся противопоставить его женщинам. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - уточнил Лукашенко.

Первоначально о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Беларуси девятого августа, заявили четыре женщины. Их инициативные группы были зарегистрированы среди 15 претендентов, изъявивших желание бороться за президентский пост. В дальнейшем одна из потенциальных кандидаток отказалась продолжать борьбу.

Ранее на фоне проходящих в Беларуси акций в поддержку оппозиционных претендентов на пост главы государства президент страны Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут".

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