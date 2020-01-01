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Лукашенко считает, что женщина не сможет возглавить Беларусь

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Во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко заявил, что "Конституция в стране не под женщину".
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень уважает женщин, но тем не менее считает, что они не способны возглавить страну из-за огромной нагрузки, которая ложится на плечи руководителя государства. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает БелТа.

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. 

Глава Беларуси добавил, что его оппонентам вряд ли удастся  противопоставить его женщинам. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - уточнил Лукашенко.

Первоначально о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Беларуси девятого августа, заявили четыре женщины. Их инициативные группы были зарегистрированы среди 15 претендентов, изъявивших желание бороться за президентский пост. В дальнейшем одна из потенциальных кандидаток отказалась продолжать борьбу.

Ранее на фоне проходящих в Беларуси акций в поддержку оппозиционных претендентов на пост главы государства президент страны Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут".

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, женщины, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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