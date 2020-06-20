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В Германии установили монумент Ленину

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Двухметровый чугунный Ленин был установлен возле штаб-квартиры Марксистско-ленинской партии Германии по инициативе самой партии.
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен
МЛПН

Двухметровую чугунную статую Владимира Ленина установили в городе Гельзенкирхен, в западной части страны, по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии. Это первый памятник вождю пролетариата, установленный в этой части страны. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает РИА Новости

Известно, что статую Ленина отлили в Чехословакии еще в 1957 году. Ранее памятник Ленину был установлен на территории Горжовицкого машиностроительного завода, однако после революции в 1989 году он был демонтирован. МЛПГ приобрела монумент на онлайн-аукционе Ebay у продавца из Австрии, где он оказался после "бархатной" революции в Праге в 1989 году

"Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина", - рассказал официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.

Сообщается, что против установления памятника выступали городская администрация и партия Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель. 

Свое нежелание видеть в городе памятник Ленину, местные власти объяснили тем, что он "выступал за насилие, угнетение, террор и привел к ужасным человеческим страданиям", что несовместимо с теми идеалами, которые несет с собой демократия. 

Добиться разрешения на установления памятника МЛПГ удалось через административный суд.  

Ранее памятник Владимиру Ленину демонтировали в селе Виноградовка Болградского района Одесской области.

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Теги: Ленин, Германия, памятник
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Источник: korrespondent.net

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