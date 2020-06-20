Грабитель потерпел неудачу и вызвал спасателей

Отчаяние толкнуло мужчину на звонок в пожарную службу, поскольку сам он не мог освободиться без помощи пожарных.

В Южной Англии, в городе Суиндон грабителя арестовали после того, как он сам позвонил спасателям с просьбой снять его с окна чужого дома. Убежать самостоятельно с места преступления 53-летний мужчина не мог, так как застрял ногой в оконной раме. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает Metro.

"Когда спасатели прибыли на указанный адрес, то обнаружили, что мужчина свисает из окна вниз головой, а потому не может сам выбраться из неловкого положения, в которое попал", - пишет издание.

Прибывшие по вызову спасатели не стали освобождать воришку, а вызвали на подмогу полицию.

"Пытаясь влезть в окно он зацепился ногой, в результате чего повис вверх ногами и так и не смог проникнуть в чужой дом", - отметили правоохранители, заметив, что мужчина был арестован на месте инцидента и признался в содеянном.

Мужчину обвинили в краже со взломом. Также, у него были обнаружены при себе наркотические вещества.

Его приговорили на срок 18 месяцев с обязательством исполнения общественных работ. а также посещением реабилитационного центра. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф за ущерб, причиненный при попытке проникнуть в чужой дом.

Ранее жителей Великобритании попросили более внимательно следить за собственными курицами, так как в стране резко увеличилось количество их краж, чего не отмечалось со времен Второй Мировой войны.

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