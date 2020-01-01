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Пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

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Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпания ужесточили правила для пассажиров. Большинство обязали всех лететь в маске и перчатках.
Пассажир заявил, что ему мешает маска на лице и был снят с рейса
Пассажир заявил, что ему мешает маска на лице и был снят с рейса

Пассажира авиарейса Нью-Йорк - Даллас авиакомпании American Airlines вывели из салона самолета за нежелание надеть маску. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает издание Travel and Leisure

Как пищет издание, мужчина по имени Брэндон Страка отказался подчиниться инструкции авиакомпании и не захотел одевать маску. Замечания экипажа на него не подействовали, и пассажир был снят с рейса.

Впоследствии он улетел другим рейсом авиперевозчика, но лишь после беседы с его представителями и обещания подчиниться новым правилам.

При этом, представитель авиакомпании подчеркнул, что маску имеют право не надевать дети и люди, у которых есть медицинские причины отказаться от нее.

"Пассажир заявил, что ему было неудобно лететь в маске, но медицинских подтверждений этому факту не представил", - говорится в статье. 

Ранее сообщалось, что авиакомпания Международные авиалинии Украины приостановила продажу билетов до 1 августа из-за того, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов.

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Теги: США, авиация, правила, карантин, маски, самолеты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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