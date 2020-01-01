Из-за сильных дождей в Чехии погиб один человек, еще один пропал без вести

Из-за ливней, которые идут на северо-востоке Чешской республики, из берегов вышла обычно спокойная река Особлоги.

Из-за сильных ливней в Чехии погиб человек REUTERS

Один человек погиб и один числится без вести пропавшим в результате наводнения. Затопление произошло в западной части Моравско-силезского края на северо-востоке Чехии. Об этом, в воскресенье, 21 июня сообщило Чешское радио.

Жертвой паводка стал житель расположенного в предгорьях горного хребта Высокий Есеник села Петровице района города Брунталь. Без вести пропавшей числится жительница этого же населенного пункта, стоящего на реке Особлога, являющейся левосторонним притоком Одера.

По словам местных жителей, женщину видели тонущей в реке. Правоохранительные органы пока не подтвердили гибель женщины.

Метеорологи прогнозируют, что сильные ливни будут продолжаться в Чехии до понедельника. Возрастает угроза выхода из берегов других рек и водоемов в регионе.

Ранее, во время подтопления Венеции турист едва не утонул, пытаясь сделать селфи.

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