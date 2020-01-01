Президент Египта призвал военных готовится к вторжению в Ливию

Главными целями вмешательства будет защита 1,2 тыс. км западной границы страны, а также восстановление стабильности в Ливии, заявил ас-Сиси.

Египетских военных призвали быть готовыми к вторжению в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал армию страны быть готовой к действиям за рубежом. Он отметил, что Каир имеет право и должен защищаться от "прямых угроз" и "террористических ополченцев и наемников", которых поддерживают другие государства. Об этом, в воскресенье, 21 июня, сообщает Интерфакс.

"Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ - или, если это необходимо, за пределами наших границ", - обратился ас-Сиси к военным.

Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет.

Известно, что в Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Ранее силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали новую наступательную операцию против подразделений "Ливийской национальной армии" (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

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