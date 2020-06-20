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Протесты в Беларуси: милиция применила удушение

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На записи трансляции сотрудники ДПС удерживают лежащего животом на асфальте. Один их них придавил шею мужчины коленом.

В Беларуси жестко задержали одного из участников акции протеста, применив удушающий прием. На произошедшее обратила внимание радиостанция Говорит Москва.

На записи трансляции сотрудник ДПС коленом удерживает шею задержанного, лежащего животом на асфальте. Рядом с ним находятся еще двое милицейских, удерживающих мужчину. К правоохранителям периодически подходят обычные граждане, пытающиеся помешать им.

Инцидент произошел в городе Ганцевичи Брестской области. Там задержали не менее десяти местных жителей, а также двоих журналистов.

Такой же удушающий прием стал причиной смерти Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам и беспорядкам в США и Евросоюзе.

В последнии дни по всей Беларуси проходят массовые протесты против задержания активистов и кандидатов в президенты. За последнии сутки МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных.

Выборы назначены на 9 августа и белорусские власти методично "убирают" потенциальных соперников действующего президента. Об этом подробно в материале "Майдан сорван": Выборы не по плану Лукашенко.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты, видео, Репрессии
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Источник: korrespondent.net

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