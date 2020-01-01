Статистика COVID в мире: чаще умирают в Европе

Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает десять процентов.

В Британии - самый высокий уровень смертности, но там проходя массовые протесты после смерти Джорджа Флойда в США

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 июня превысило 8,77 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 8 770 629 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 113 тысяч. За весь период пандемии скончались 464 039 инфицированных, 4,34 миллиона человек выздоровели.

Сильнее остальных от SARS-CoV-2 пострадали США (более 2,25 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (более одного миллиона человек), Россия (584680) оказалась на третьем месте.

Индия (395 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Британию (304,5 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 119 719 человек. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает десять процентов.

Погибшие и зараженные: карта

Наличие иммунитета к коронавирусу может, как открыть многие двери в новом мире, так и стать причиной стигматизации. Идея иммунных сертификатов продолжает развиваться, что может привести к новому классовому разделению.

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