Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой
Президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами, пишет Интерфакс 21 июня.
В рамках документального проекта Россия. Кремль. Путин, фрагмент которого был показан на телеканале Россия-1, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.
"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин.
Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.
На этой неделе Путин опубликовал в американском издании National Interest статью о Второй мировой войне.
В начале мая Минобороны России опубликовало рассекреченные исторические документы времен Второй мировой войны к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet