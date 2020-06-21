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Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой

Комментариев: 2
Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией, предупредил российский президент.
Путин предупредил об опасности слов Зеленского о Второй мировой войне
Путин предупредил об опасности слов Зеленского о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами, пишет Интерфакс 21 июня.

В рамках документального проекта Россия. Кремль. Путин, фрагмент которого был показан на телеканале Россия-1, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

На этой неделе Путин опубликовал в американском издании National Interest статью о Второй мировой войне.

В начале мая Минобороны России опубликовало рассекреченные исторические документы времен Второй мировой войны к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции.

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Теги: Путин, СССР, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    21.06.2020, 13:38
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
об каком отношении между каганатом и УКРАИНОЙ этот окурок бредит?
БРОКЕР_666    21.06.2020, 13:39
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
ботокс на все 100% выел мозг
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