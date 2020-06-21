Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Журнал оскандалился из-за обложки с афро-Гитлером

Комментариев: 1
Издание Reflex не понимает поддержку движения Black Lives Matter, которое сопровождается насилием.
Чешские журналисты не понимают поддержку движения Black Lives Matter
Чешские журналисты не понимают поддержку движения Black Lives Matter

Чешский журнал Reflex попал в скандал из-за своей обложки с чернокожим фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером в сопровождении критической подписи о движении Black Lives Matter (Жизни черных важны), которое охватило США и Западную Европу после смерти Джорджа Флойда.

Споры об этичности такого подхода к проблеме продолжаются с момента выхода выпуска на этой неделе, пишет Parlamentn'iListy.cz.

"Встанем на колени перед преступниками, которые якобы захотели улучшить положение?" - отмечается под фотографией Гитлера. 

Как рассказал главный редактор Reflex Марек Стониш, Facebook на сутки заблокировал его личный аккаунт за публикацию обложки.

В своей статье он выразил обеспокоенность движением Black Lives Matter, отметив, что грабежи и насилие никак не могут быть связаны с борьбой против расизма.

"Почему участники протестов против расизма в Париже кричали про грязных евреев?", - также поинтересовался он.

В конце мая после гибели афроамериканца при жестком задержании полицей, в США, а затем и в странах Западной Евровы начались массовые протесты. В Штатах регулярно происходят беспорядки с актами вандализма, грабежами и другими проявлениями насилия.

Трамп объявил Америке войну: что стоит за бунтами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Гитлер, протесты, чернокожие, расизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ivanez    21.06.2020, 15:53
Оценка:  0
Ivanez
+100! Отличный троллинг!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь