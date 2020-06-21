Журнал оскандалился из-за обложки с афро-Гитлером

Издание Reflex не понимает поддержку движения Black Lives Matter, которое сопровождается насилием.

Чешский журнал Reflex попал в скандал из-за своей обложки с чернокожим фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером в сопровождении критической подписи о движении Black Lives Matter (Жизни черных важны), которое охватило США и Западную Европу после смерти Джорджа Флойда.

Споры об этичности такого подхода к проблеме продолжаются с момента выхода выпуска на этой неделе, пишет Parlamentn'iListy.cz.

"Встанем на колени перед преступниками, которые якобы захотели улучшить положение?" - отмечается под фотографией Гитлера.

Как рассказал главный редактор Reflex Марек Стониш, Facebook на сутки заблокировал его личный аккаунт за публикацию обложки.

В своей статье он выразил обеспокоенность движением Black Lives Matter, отметив, что грабежи и насилие никак не могут быть связаны с борьбой против расизма.

"Почему участники протестов против расизма в Париже кричали про грязных евреев?", - также поинтересовался он.

В конце мая после гибели афроамериканца при жестком задержании полицей, в США, а затем и в странах Западной Евровы начались массовые протесты. В Штатах регулярно происходят беспорядки с актами вандализма, грабежами и другими проявлениями насилия.

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