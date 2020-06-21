Путин: Мы ведь не поругались с Украиной

Российские и украинский власти разошлись во взглядах, заявил президент РФ, который собрался на очередной срок.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с Украиной "не ругалась, а разошлась во взглядах". Об этом он сказал 21 июня в интервью на телеканале Россия 1.

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - заявил Путин, назвав аннексию Крыма "высшей степенью проявления демократии".

В интервью у него спросили, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.

По словам президента, Россия не поругалась с Украиной. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - заявил он.

Путин также допустил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в конституцию РФ будет принята.

"Я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал он.

Ранее Корреспондент.net писал, что в этом интервью Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой войне и предупредил, что они могут испортить отношения между странами.

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