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Путин: Мы ведь не поругались с Украиной

Комментариев: 7
Российские и украинский власти разошлись во взглядах, заявил президент РФ, который собрался на очередной срок.
Путин назвал аннексию Крыма "высшей степенью проявления демократии"
Путин назвал аннексию Крыма "высшей степенью проявления демократии"

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с Украиной "не ругалась, а разошлась во взглядах". Об этом он сказал 21 июня в интервью на телеканале Россия 1. 

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - заявил Путин, назвав аннексию Крыма "высшей степенью проявления демократии".

В интервью у него спросили, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.

По словам президента, Россия не поругалась с Украиной. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - заявил он.

Путин также допустил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в конституцию РФ будет принята. 

"Я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал он.

Ранее Корреспондент.net писал, что в этом интервью Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой войне и предупредил, что они могут испортить отношения между странами.

Порошенко: За аннексию Крыма отвечает Янукович

 

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Теги: Украина, Крым, Путин, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ЗЕленомойский    21.06.2020, 15:55
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Напомните лживому КГБешнику,что Москва это Украинская территория ( Киевский князь основал Москву ).теперь пощады вам не будет, пока Москва не вернётся к своему истинному истоку и станет территорией Украины, или там просто будет необитаемое болото.
ЗЕленомойский    21.06.2020, 15:48
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Ты Хутин расскажи это родственникам тысяч людей, которые погибли в результате твоей агрессии. Тебе уже давно место в Аду заказано, ботоксная крыса.
KIBARG    21.06.2020, 15:52
Оценка:  0
KIBARG
Даже Гитлера пустят в отгул на первое время, чтобы отжарить плешивого в две смены.
autsaider_gigimo    21.06.2020, 15:48
Оценка:  +2
autsaider_gigimo
Видимо Володе инъекцией ботокса необратимо повредили мозг. Совсем дед перестал соображать что несет своим гнилым ртом.
KIBARG    21.06.2020, 15:43
Оценка:  +3
KIBARG
Ну, Каин и Авель тоже были братьями. Но это не отменяет того, что один убил другого. Так что засунь ка старичёк себе в заднее место своё братство, и пару раз проверни. Сам не справишься-тебе помогут. Ты, гадина, вырыл пропасть между двумя народами, и оставил свой след из ненависти на века.
ruslanmx    21.06.2020, 15:40
Оценка:  +3
ruslanmx
"Володя, да пошёл-ты на ...!!!Я с женой, тише. Да с женой вместе!!!
Vixerunt    21.06.2020, 15:39
Оценка:  +6
Vixerunt
Дядя тебя и граждан расии ненавидят от Чопа до Харькова, в некоторых регионах вас готовы живьём закапывать. А ты говоришь не ругались. Это называется полностью потерять из под контроля огромный кусок территории; да и Крым не ваш, его никто так и не признал, а только рубль вам обвалили в 2 раза.
KIBARG    21.06.2020, 15:49
Оценка:  +1
KIBARG
Он настолько живёт в отдельном собственном мире, что не понимает, на какие сроки ввёл в позор свой народ, на которого ему, конечно же плевать. Расплачиваться придётся не одному поколению. Ещё немного- и это будет нация изгой, мало кому хватит упорства оправдывать тупость русского мира.
Noblesse_obliger    21.06.2020, 15:31
Оценка:  +4
Noblesse_obliger
Он точно ипанутый на всю голову!!!
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