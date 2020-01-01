Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов

Комментариев: 0
Строительство завода в округе Трэвис, штат Техас планируют начать этим летом, это будет второй завод Tesla в США, после Фремонта в штате Калифорния.
Tesla планируют собирать в Техасе
Tesla планируют собирать в Техасе
 
Компания Tesla планирует открыть новый завод в США и привлечь более миллиарда долларов, сообщает Reuters.
 
Уже есть конкретные планы по строительству завода в округе Трэвис, штат Техас.
 
Пока у Tesla есть только один автомобильный завод на родине - в Фремонт, штат Калифорния. Еще один автомобильный завод был открыт в Шанхае, а третий планируется в Грюнхайде, недалеко от Берлина.
 
 
Ожидается, что округ Трэвис инвестирует более 1 миллиарда долларов и создаст около 5000 рабочих мест. Tesla требует серьезных скидок, например, в виде налоговых льгот.
 
Строительство планируется начать в третьем квартале этого года после получения всех необходимых согласований.
 
Напомним, что капитализация Tesla достигла 190 миллиардов долларов, это сделало ее самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции компании Илона Маска на торгах преодолели рубеж в одну тысячу долларов.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, завод, электромобили, автомобиль, Tesla Motors
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь