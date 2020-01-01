Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов
Строительство завода в округе Трэвис, штат Техас планируют начать этим летом, это будет второй завод Tesla в США, после Фремонта в штате Калифорния.
Компания Tesla планирует открыть новый завод в США и привлечь более миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Уже есть конкретные планы по строительству завода в округе Трэвис, штат Техас.
Пока у Tesla есть только один автомобильный завод на родине - в Фремонт, штат Калифорния. Еще один автомобильный завод был открыт в Шанхае, а третий планируется в Грюнхайде, недалеко от Берлина.
Ожидается, что округ Трэвис инвестирует более 1 миллиарда долларов и создаст около 5000 рабочих мест. Tesla требует серьезных скидок, например, в виде налоговых льгот.
Строительство планируется начать в третьем квартале этого года после получения всех необходимых согласований.
Напомним, что капитализация Tesla достигла 190 миллиардов долларов, это сделало ее самой дорогой автомобильной компанией в мире. Акции компании Илона Маска на торгах преодолели рубеж в одну тысячу долларов.
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