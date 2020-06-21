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Путин уверен, что президент Украины рано или поздно приедет в Москву

Комментариев: 8
Российский президент Владимир Путин высказался и о роли украинцев во Второй мировой войне.
Президент России думает, что когда-нибудь украинский лидер приедет в Москву
Президент России думает, что когда-нибудь украинский лидер приедет в Москву
 
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия-1 заявил, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени, сообщает ТАСС.
 
На вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Россию, кто бы ни возглавлял Украину, Путин сказал: "Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем".
 
Путин призвал не умалять значение того, "что сделано украинским народом" в ходе Второй мировой войны.
 
Напомним, что также Путин заявил, что Россия с Украиной "не ругалась, а разошлась во взглядах".
 
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Теги: Украина-Россия, Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:55
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Визит будет, но с верёвкой намыленной для сказочного.
ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:53
Оценка:  0
ЗЕленомойский
так и вижу Зеленского на "Абрамсе", на Красной площади и народ с цветами встречающий освободителей от путинского ига.
ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:53
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Только в больном и гнилом камунячем воображении это называют освобождением. Вся Европа яростно сопротивлялась камунячей оккупации. ГДР 1948 восстание рабочих. Венгрия 1956. Чехословакия 1968. Польша 1980.
ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:54
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Русские в КАЖДОЙ чужой дырке затычка со своими скрепами рашистского камунячего рабского режима ошибки эволюции БДСМ ВЛКСМ КПСС тупиковой ветви развития человечества.
Колишній-східняк    21.06.2020, 21:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
вопрос - когда? Та хоть завтра, если тебя и твою клику адекватные россияне снесут на мусорку истории, вернут Крым, уберутся с Донбасса и начнут за всё это выплачивать репарации. А до того - вряд ли.
ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:36
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
"Старику Кобаеву вскоре стукнет 71 годков, а он всё ждет "95 квартал" к себе в гости". Анонс телепередачи "Жди меня".Активний гомосексуалист вовка, который имеет всю РоссиюВесь народ надеется,что украинская делегация приедет к другому российскому президенту
ЗЕленомойский    21.06.2020, 21:33
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Конечно приедет, НА ТВОИ ПОХОРОНЫ.
Vodavozz    21.06.2020, 21:20
Оценка:  -21
Vodavozz
Конечно,приедет.После того как клоуна и его цирк отлучим от власти законными методами.
Andrey0202    21.06.2020, 21:17
Оценка:  +5
Andrey0202
навіщо ви друкуєте випорожнення цього п*дараського рила ?
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