Кипр не будут требовать от туристов справку об отсутствии COVID
До сих пор отдыхающие должны были предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны коронавирусом.
Власти Кипра решили, что больше не будут требовать от иностранных туристов, прибывающих в страну, наличие справки об отсутствии заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.
До сих пор отдыхающие должны были предоставить справку, полученную максимум за 72 часа до прибытия на Кипр, что они не больны коронавирусом.
Теперь же в министерстве туризма Кипра решили отказаться от этой схемы и ограничиться проверкой на вирус некоторой части прибывающих туристов. Эта проверка коснется 15% из иностранцев, прибывающих в страну.
Согласно оценкам, на отдых на Кипр в ближайшие недели ежедневно будет прибывать по 1,5 тыс. иностранцев в сутки.
Ранее власти Кипра заверяли, что, если на их территории иностранный отдыхающий заболеет вирусом, то они возьмут на себя все расходы, связанные с лечением.
Напомним, что МИД Украины ожидает восстановления авиасообщения с Кипром.
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