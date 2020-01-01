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В горах Италии ледник накрывают брезентом, чтобы он не таял

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Ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года, после окончания горнолыжного сезона защитники природы пытаются попробовать замедлить таяние ледника.
Ледник в Италии накрывают
Ледник в Италии накрывают
Getty Images
 
На севере Италии ледник накрывают брезентом, чтобы защитить его от глобального потепления, пишет The Guardian.
 
Ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года. После окончания горнолыжного сезона защитники природы пытаются попробовать замедлить таяние ледника.
 
"Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше", - объясняет Давид Паница, руководитель компании Carosello-Tonale, которая накрывает ледник брезентом.
 
Это специальное покрытие, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.
 
Ледник начали покрывать в 2008 году - тогда накрыли около 30 000 м^2, сейчас команда планирует накрыть 100 000 м^2.
 
На австрийских ледниках есть похожие системы покрова, но в Италии площадь этих брезентов значительно меньше.
 
Напомним, что все массовые вымирания связали с глобальным потеплением.
 
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Теги: глобальное потепление, Италия, Альпы, ледник
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Источник: korrespondent.net

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