В горах Италии ледник накрывают брезентом, чтобы он не таял

На севере Италии ледник накрывают брезентом, чтобы защитить его от глобального потепления, пишет The Guardian.

Ледник Презена в Альпах потерял более трети своего объема с 1993 года. После окончания горнолыжного сезона защитники природы пытаются попробовать замедлить таяние ледника.

"Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше", - объясняет Давид Паница, руководитель компании Carosello-Tonale, которая накрывает ледник брезентом.

Это специальное покрытие, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

Ледник начали покрывать в 2008 году - тогда накрыли около 30 000 м^2, сейчас команда планирует накрыть 100 000 м^2.

На австрийских ледниках есть похожие системы покрова, но в Италии площадь этих брезентов значительно меньше.