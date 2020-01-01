Конфликт с Югом: в КНДР напечатали 12 млн листовок

Для распространения агитационных материалов планируют задействовать более трех тысяч воздушных шаров.

Издательства и типографии в Пхеньяне напечатали 12 миллионов пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Об этом 22 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Еще несколько миллионов листовок намерены произвести типографии других городов республики.

Также агентство подчеркнуло, что завершена подготовка оборудования для распространения агитационных материалов. Для доставки агитматериалов планируют задействовать более трех тысяч воздушных шаров.

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