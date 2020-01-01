Конфликт с Югом: в КНДР напечатали 12 млн листовок
Для распространения агитационных материалов планируют задействовать более трех тысяч воздушных шаров.
Издательства и типографии в Пхеньяне напечатали 12 миллионов пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Об этом 22 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Еще несколько миллионов листовок намерены произвести типографии других городов республики.
Также агентство подчеркнуло, что завершена подготовка оборудования для распространения агитационных материалов. Для доставки агитматериалов планируют задействовать более трех тысяч воздушных шаров.
Ранее сообщалось, что в свете ухудшения отношений с Сеулом власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок.
Как сообщал Корреспондент.net, Пхеньян объявил о прекращении контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам из-за листовок, которые забросили южнокорейские активисты.
16 июня Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, а 17 июня генштаб КНДР объявил о планах разместить в демилитаризованной зоне военных и восстановить свернутые ранее посты охраны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы.
Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на Пхеньяне, однако планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
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