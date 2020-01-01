На выборах в Сербии лидирует партия президента

Сербская прогрессивная партия Александра Вучича, по прогнозам, получит более 62% голосов.

В Сербии в воскресенье, 21 июня, прошли парламентские выборы, победу на которых с большой вероятностью получит правящая Сербская прогрессивная партия, сообщило агентство Reuters

"Сегодня вечером люди оказали огромное доверие нашей команде", - заявил президент страны Александр Вучич журналистам после того, как объявил о своей победе.

Отмечается, что по результатам опроса, проведенного Ipsos и CeSID, в парламент страны проходят три политические силы: Сербская прогрессивная партия (62,5% голосов), Социалистическая партия (10,7%) и Сербский Патриотический Альянс (4%).

Из 250 мест в Народной скупщине Сербии 180 получит партия нынешней власти.

Согласно предварительным данным, явка на выборах составила 50,44%.

Республиканская избирательная комиссия должна объявить результаты голосования не позже 96 часов после его окончания и в течение десяти дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям, которые избираются на четыре года.

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