В Якутии произошла утечка топлива на электростанции

Около четырех тонн дизельного топлива попало в почву. На загрязненном участке будут организованы работы по рекультивации.

На дизельной электростанции в якутском селе Аргахтах произошла утечка топлива в почву. Об этом 21 июня сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве уточнили, что из поврежденного резервуара откачали все топливо в резервную емкость. В почву вытекло около четырех тонн горючего.

Отмечается, что утром 22 июня МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

О причинах утечки не сообщается.

Напомним, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн топлива из поврежденного резервуара. Горючее попало в воду двух рек. Власти возбудили несколько уголовных дел.

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