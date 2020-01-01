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В Якутии произошла утечка топлива на электростанции

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Около четырех тонн дизельного топлива попало в почву. На загрязненном участке будут организованы работы по рекультивации.
В Якутии произошла утечка топлива на электростанции
 
На дизельной электростанции в якутском селе Аргахтах произошла утечка топлива в почву. Об этом 21 июня сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
 
В ведомстве уточнили, что из поврежденного резервуара откачали все топливо в резервную емкость. В почву вытекло около четырех тонн горючего. 
 
Отмечается, что утром 22 июня МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.
 
О причинах утечки не сообщается.
 
Напомним, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн топлива из поврежденного резервуара. Горючее попало в воду двух рек. Власти возбудили несколько уголовных дел.
 

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Теги: Россия, топливо, дизель, разлив
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Источник: korrespondent.net

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