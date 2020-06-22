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В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту

Комментариев: 1
Конную статую бывшего президента США считают символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.
26-й президент США Теодор Рузвельт
26-й президент США Теодор Рузвельт
Getty Images
 
В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом 21 июня сообщила газета The New York Times.
 
Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.
 
Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.
 
Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.
 
Решение о демонтаже приняли на фоне протестов против расизма.
 
Напомним, на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, по всему миру пострадали десятки памятников.
 
В частности, в США снесли несколько статуй Христофора Колумба, а также повредили памятники бывшим президентам страны.
 

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Теги: памятники и монументы, США, Нью-Йорк, расизм, памятник, Рузвельт, снос, снос памятников
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    22.06.2020, 06:16
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Еб@нулись окончательно на радость московии.Сырьевой придаток купил весь мир на нефтедоллары.Соскучилась цивилизация по вонючим ордынским портянкам.
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