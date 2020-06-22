В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту

Конную статую бывшего президента США считают символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом 21 июня сообщила газета The New York Times

Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

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