В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту
Конную статую бывшего президента США считают символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.
В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом 21 июня сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.
Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.
The Equestrian Statue in front of the Museum has long been controversial for the racial hierarchy it depicts. The Museum has asked that it be moved. More: https://t.co/3hgIWe0fqu pic.twitter.com/m99Bl1EEFT— American Museum of Natural History (@AMNH) June 21, 2020
Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.
Решение о демонтаже приняли на фоне протестов против расизма.
Напомним, на фоне антирасистских протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, по всему миру пострадали десятки памятников.
В частности, в США снесли несколько статуй Христофора Колумба, а также повредили памятники бывшим президентам страны.
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