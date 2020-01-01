В Японии разработали быстрый тест на COVID-19

Новый тест позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования.

Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.

Отмечается, что новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.

Тест основан на пробе слюны и позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Утверждается, что по точности он не уступает широко распространенным ПЦР-тестам.

Shionogi в первую очередь хочет предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.

Напомним, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 миллиона человек, из них 460 тысяч умерли.

В Японии число инфицированных превысило 18,6 тысячи, скончались почти 970 человек.