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В Японии разработали быстрый тест на COVID-19

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Новый тест позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования.
Японcкие специалисты разработали быстрый тест на коронавирус
Японcкие специалисты разработали быстрый тест на коронавирус
 
Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.
 
Отмечается, что новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.
 
Тест основан на пробе слюны и позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Утверждается, что по точности он не уступает широко распространенным ПЦР-тестам. 
 
Shionogi в первую очередь хочет предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.
 
Напомним, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 миллиона человек, из них 460 тысяч умерли.
 
В Японии число инфицированных превысило 18,6 тысячи, скончались почти 970 человек.
 
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Теги: Япония, тесты, тест, анализ, анализы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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