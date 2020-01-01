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Трамп допустил, что мог бы встретиться с Мадуро

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При этом американский лидер подчеркнул, что без особого энтузиазма поддержал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Трамп допустил, что мог бы встретиться с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допустил возможность личной встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в интервью порталу Axios, которое было опубликовано 21 июня.

"Я бы, может быть, подумал об этом. Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не выступаю против встреч - вы знаете, я редко выступаю против встреч", - указал Трамп.
 
Американский лидер придерживается мнения, что "вы очень мало теряете на встречах", однако на данный момент отказался от переговоров с Мадуро.
 
Трамп также подчеркнул, что не был в восторге от решения своей администрации поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
 
"Я мог бы жить с этим или без этого, но я был очень решительно против того, что происходит в Венесуэле", - отметил он.
 
Отметим, комментарии президента США появились после публикации отрывков из книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Бывший чиновник утверждает, что Трамп с самого начала не желал поддерживать Гуайдо и называлего слабым, как "ребенок".
 
По словам Болтона, американский лидер также говорил, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.
 
Напомним, в конце января Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Теги: США, Венесуэла, переговоры, встреча, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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