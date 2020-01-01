На границе Индии и Мьянмы произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к востоку от небольшого города Северный Ванлейфай.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Индии и Мьянмы. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в ночь на понедельник, 22 июня.

Землетрясение было зафиксировано в 22.40 по времени UTC (1.40 по Киеву – ред.). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к востоку от небольшого города Северный Ванлейфай. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,9 километра.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

На прошлой неделе на востоке Турции в провинции Бингол произошло землетрясение силой 5,7 балла. Тогда погиб один человек и еще 18 пострадали. Был зафиксирован ряд разрушений.

Также в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 у северо-западного побережья острова Амами в префектуре Кагосима.

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