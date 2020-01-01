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Пандемия COVID-19: в мире более 9 млн зараженных

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За минувшие сутки в 143 государствах мира выявили более 130 тысяч новых случаев коронавируса.
Палата больных с коронавирусом в России
Палата больных с коронавирусом в России

С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем в мире диагностировали более 9 млн больных COVID-19. Об этом сообщает статистический сайт Worldometers в понедельник, 22 июня.

США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса – 2 356 657. На втором идет Бразилия – 1 0864 990 больных, на третьем Россия – 584 680.

Больше всего выздоровевших зарегистрировано в США (980 355), Бразилии (579 226) и России (339 711).

Больше всего смертей от COVID-19 в США (112 247), Бразилии (50 659) и Великобритании (42 632).

За минувшие сутки, 21 июня, в 143 странах мира выявили 130 382 новых случаев коронавируса. Больше всего в США (26 079), Бразилии (16 851) и Индии (15 183).

За сутки скончались 3 338 пациентов. Больше всего умерло в Бразилии (601), Индии (426) и Мексике (387).

Накануне сообщалось о 8,77 млн инфицированных COVID-19 в мире. Пандемия охватила 188 государств.

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Теги: эпидемия, жертвы, пандемия, заражение, погибшие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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