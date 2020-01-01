В Беларуси суд арестовал претендента на пост президента

Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением. Защита настаивает на его полной невиновности, сказал адвокат.

В Беларуси суд арестовал потенциального кандидата в президенты и экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Об этом накануне сообщил сайт TUT.BY со ссылкой на штаб политика.

Обвинение Виктору Бабарико было предъявлено вчера. Но его адвокат не раскрыл детали из-за подписки о неразглашении материалов дела.

"Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением. Защита настаивает на его полной невиновности", – сказал адвокат.

Виктора Бабарико защищают адвокаты Александр Пыльченко, Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич. Эдуарда Бабарико – адвокаты Татьяна Шишковец и Ирина Воронкова. Штаб представляют адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

Напомним, 18 июня Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что его и сына задержали для допроса по делу о противоправной деятельности в рамках "дела Белгазпромбанка". Оба находятся в СИЗО КГБ.

В тот же день в Минске начались акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко и в поддержку задержанных.

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