Во Франции открылись кинотеатры и казино

В стране начался третий этап ослабления карантинных ограничений. При этом сохраняется обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Франция в понедельник, 22 июня, начинает третий этап ослабления карантинных мер. Некоторые ограничения все еще остаются в силе.

В частности, сегодня во Франции открываются кинотеатры, казино, игровые залы. Также разрешаются коллективные спортивные мероприятия, кроме бойцовских видов спорта. В нормальный режим работы возвращаются и школьные учреждения.

Тем не менее, обязательными остаются применения защитных масок в общественном транспорте, общественных учреждениях. Продолжается действие требований социального дистанцирования в кафе и ресторанах, учебных и других заведениях.

Новый этап выхода из карантина будет действовать до 10 июля, после чего планируется отмена в стране режима санитарного ЧП. Следующую оценку эпидемиологической ситуации с перспективой дальнейших послаблений или отмен ограничений планируется провести в сентябре.

В то же время правительство предусматривает меры реагирования на возможное возникновение второй волны пандемии и призывает граждан не ослаблять бдительность, соблюдать социального дистанцирования и гигиены.

Напомним, что ранее Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции. Снятие ограничений не означает, что коронавирус перестает циркулировать на французской территории, предупредил президент Франции.

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