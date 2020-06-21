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ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом

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Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего - в Северной и Южной Америке.
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

За сутки 21 июня ВОЗ зафиксировала183 020 заражений коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте организации в понедельник, 22 июня.

Наибольшее количество новых случаев - в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия - около 15 тысяч человек.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

Также сообщалось, что в ВОЗ надеются на сотни миллионов доз вакцин от COVID уже в 2020 году. При этом до конца 2021 года может быть произведено до 2 млрд трех различных вакцин от коронавируса, считают в организации.

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Теги: статистика, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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