Праздники недели: что будем отмечать 22-28 июня 2020 года

О всех важных датах этой недели, узнайте какие праздники будут 22-28 июня 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться расскажет Korrespondent.net.

Наступившая неделя - 26-я в 2020 году и последняя в июне.

Какой праздник 22 июня 2020 года

День памяти и скорби отмечают в этот день не только в Украине, но и в России, Беларуси, Казахстане. 22 июня - начало Великой Отечественной войны, которая продлилась 5 лет и унесла жизни более 26 миллионов человек, около 5 млн. находились в плену у фашистов. В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги, проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

День памяти и скорби. Twitter

По народному календарю День Скипера Змея (Змеиный день). Считается, что с этого дня змеи начинают плодить потомства, устраиваются змеиные свадьбы. Этот период довольно опасный, издавна люди ждали вражеских нашествий. В эти дни начались Отечественная война 1812 и ВОВ.

Православный праздник - Кириллов день. Народ высаживает позднюю рассаду, начинается сенокос, устанавливается жаркая погода.

Памятные даты 22 июня:

в 1633 году Галилео Галилей, в том же месте где Джордано Бруно выслушал смертный приговор, отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира;

в 1889 году Германия первой в Европе вводит пенсии по старости;

в 1915 году союзный войска Австрии и Германии заняли Львов;

в 1960 году произошло официальное расторжение отношений между СССР и Китаем;

в 1983 году в НХЛ введен овертайм.

В этот день родились:

немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и американский - Дэн Браун;

американский преступник, известный грабитель банков - Джон Диллинджер;

американский режиссер Билли Уайлдер;

актрисы Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Мерил Стрип, Эмманюэль Сенье.

Памятные даты 23 июня 2020 года

Международный олимпийский день отмечается ежегодно в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата выбрана не случайно, ведь в 1894 году на Международном атлетическом конгрессе по проблемам физического воспитания Пьер де Кубертен представил обществу разработанную основу проведения Олимпийских игр. Благодаря де Кубертену традицию возродили, организован МОК.

Международный олимпийский день. huffpost.com

В 2003 году в ООН провозгласили 23 июня Днем государственной службы ООН. В Украине 23 июня уже в 17-й раз также отметят День государственной службы Украины.

С 2011 года в мире отмечают праздник установленный ООН - Международный день вдов. По некоторым данным, в мире живет практически 300 млн женщин, которые остались без мужской опоры, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.

В этот день в Латвии отмечают День Лиго, в Эстонии - День победы, в Люксембурге - День рождения герцога, в Казахстане - День полиции, в Испании проходит праздник Святого Хуана.

Памятные даты 23 июня:

в 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон;

в 1868 году запатентована пишущая машинка;

в 1917 году подписан Первый Универсал Центральной Рады Украины, им провозглашена автономия Украины в составе России;

в 1964 году запатентован гимнастический обруч хула хуп.

В этот день родились:

писательница Анна Ахматова;

американский режиссер Боб Фосс;

музыкант Валерий Меладзе;

футболист Зинедин Зидан;

актриса Фрэнсис Макдорманд.

Что будем отмечать 24 июня 2020 года

В этот день не отмечают никаких международных праздников, но празднуют национальные. Например, в Шотландии - День независимости, в Канаде - Национальный праздник Квебека, в Эстонии - Яанов день, в Литве- Купала, Инти Райми - в Перу, Боливии, Эквадоре,

По народному календарю - День Варнавы, начинаются русальные дни. Наши предки устраивали гуляния, на которых разводили костры, танцевали и пели. Запрещается косить сено и рвать траву, это может навлечь ненастье.

24 июня 2079-летие отмечает город-музей Флоренция, покровителем города считают Иоанна Крестителя. В связи с коронавирусом массовые мероприятия в городе будут отменены либо перенесены.

Флоренция. YouTube

Памятные даты 24 июня:

в 1497 году Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд);

в 1717 году впервые представители английских масонских лож создали Великую ложу Англии;

в 1571 году основали Манилу, которая впоследствии стала столицей Филиппин;

в 1812 году армия Наполеона вверглась в Россию, началась Отечественная война 1812 года;

в 1901 году в Париже прошла первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо;

в 1934 году столица Украины перенесена из Харькова в Киев;

в 1941 году создано Советское информбюро.

В этот день родились:

католический святой Иоанн Креста;

советский военачальник Григорий Котовский;

австрийский физик Виктор Гесс;

актеры Марина Ладынина, Сергей Филиппов,

лучший футболист мира последних лет Лионель Месси.

События 25 июня 2020 года, которые надо запомнить

День таможенной службы Украиныустановлен в 1992 году . Это один из самых старых праздников в независимой Украине. В 2012 году произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, а в 2014 году его переименовали в Государственную фискальную службу.

День моряка отмечают ежегодно с 2010 года. На конференции в Маниле поступило предложение оценить вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества, и установить специальный день. Каждый год праздник посвящен отдельной тематике.

День моряка. campinglesbrillas.com

Также 25 июня отмечают День дружбы и единения славян, Всемирный день витилиго, День государственности в Словении и Хорватии, в Китае - народный праздник Дуань-у цзе

По народному календарю - Петр Солнцеворот. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы, например, уху. На Руси считали, что с этого дня дни становятся короче, а ночи длиннее, хотя по факту этот процесс начался после дня летнего солнцестояния 21 июня.

Памятные даты 25 июня:

в 1950 году началась корейская война, в результате которой появились две страны - Северная Корея и Южная Корея;

в 1957 году изобретена игрушка летающая тарелка;

1978 год - день рождения радужного флага, символа ЛГБТ-движения;

в 1991 году Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии;

в 1992 году украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.

В этот день родились:

испанский архитектор Антонио Гауди;

актеры Альберт Филозов, Владимир Толоконников;

шахматист Владимир Крамник;

режиссер Тимур Бекмамбетов;

музыканты Джордж Майкл, Егор Крид.

Есть ли церковный праздник 26 июня 2020 года

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен еще в 1987 году. Но, несмотря на усилие правоохранительных органов, международных организаций, общества мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей. Каждый год праздник посвящается определенной тематике.

В 1997 году ООН был установлен Международный день Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток.

Также 26 июня в Беларуси и Туркменистане отмечают День работников прокуратуры, в Азербайджане - День вооруженных сил, на Мадагаскаре- День независимости, в Румынии - День национального флага.

По народному календарю - Акулины Гречишницы. В этот день сеют гречку, а вот в поле и огороде работать не принято, иначе всходы будут плохими. Принято варить гречневую кашу и кормить ею гостей.

Акулина Гречишница. news.myseldon.com

Памятные даты 26 июня:

в 1940 году в СССР ввели 8-часовой рабочий день, семидневную рабочую неделю, уголовную ответственность за самовольный уход с работы и 21-минутное опоздание;

в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция;

в 1896 году в Новом Орлеане открылся первый кинотеатр на 400 мест;

в 1997 году основана антивирусная Лаборатория Касперского.

В этот день родились:

физики Уильям Томсон, Георг Брандт;

режиссеры Владимир Мотыль, Пол Томас Андерсон;

опальный российский олигарх Михаил Ходорковский;

музыканты Гару, Ариана Гранде.

Что надо знать о 27 июня 2020 года

Всемирный день рыболовства установлен в 1985 году. Цель праздника - повышение престижа профессии, признательность за труд специалистов и их бережное отношение к природным ресурсам.

Всемирный день рыболовства. Facebook

Также в этот день в России отмечают День молодежи и День рационализатора, в Таджикистане - День национального единства, в Узбекистане - День работников печати, в Чехии - День памяти жертв коммунистического режима, в Канаде - День национального гимна,

В народе - Елисей Гречкосей, на Руси было принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Этот ритуал проводили и с одеждой, в которой человек себя чувствовал некомфортно.

Памятные даты 27 июня:

в 1615 году впервые в Европу импортировали чай;

в 1834 году открыт Киевский университет, который сегодня носит название КНУ им. Тараса Шевченко;

в 1905 году началось восстание на броненосце “Потемкин”;

в 1931 году в США Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета;

в 1964 году в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко;

в 1967 году в английском Энфилде установили первый в мире банкомат.

В этот день родились:

короли Франции Людовик ХІI и Карл ІХ;

оружейник Пауль Маузер;

актеры Борис Хмельницкий, Тоби Магуайр, Изабель Аджани;

певица Алсу.

Что можно делать 28 июня 2020 года, запреты дня

Национальный праздник - День Конституции отметят в Украине уже в 24-й раз. В 1996 году первую Конституцию независимой Украины приняли в Верховной Раде Украины. Депутаты работали над ней всю ночь. Основной Закон действует поныне с некоторыми изменениями. Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. День Конституции в Украине - государственный выходной день.

В 2020 году День Конституции совпадает с Днем молодежи, который отмечается в последнее воскресенье июня. Праздник установили в 1994 году по инициативе молодежных объединений и организаций. У праздника долгая история, берущая начало в советские времена. День молодежи отмечается и в Беларуси.

День молодежи. Twitter

Также 28 июня отмечается День работников СМИ в Казахстане, День юриста в Кыргызстане, в Сербии - Видован (День памяти битвы на Косовом поле).

День Фита по народному календарю. Этот праздник - крайний срок посева зерновых культур. Святому Фиту молились о здоровье скота.

День города отмечают Бердичев (475 лет) и Червоноград (328 лет).

Памятные даты 28 июня:

в 1569 году подписана Люблинская уния между Польшей и Литовским княжеством;

в 1651 году начало битвы под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Яна Казимира;

в 1919 году подписан Версальский мирный договор, которым фактически закнчилаь Первая мировая война, образовна Лига Наций;

в 1922 году создана прокуратура Украины;

в 1946 году в СССР начали выпускать автомобили “Победа”.

В этот день родились:

фламандский живописец Питер Рубенс;

писатели Жан-Жак Руссо;

режиссеры Сергей Бодров-старший, Мел Брукс, Олег Фиалко, Джон Уоттс;

канадско-американский инженер, бизнесмен Илон Маск;

актеры Александр Панкратов-Черный, Вячеслав Гришечкин, Яна Поплавская, Кэти Бейтс, Джон Кьюсак.

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