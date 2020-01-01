Праздники недели: что будем отмечать 22-28 июня 2020 года
Наступившая неделя - 26-я в 2020 году и последняя в июне.
Какой праздник 22 июня 2020 года
День памяти и скорби отмечают в этот день не только в Украине, но и в России, Беларуси, Казахстане. 22 июня - начало Великой Отечественной войны, которая продлилась 5 лет и унесла жизни более 26 миллионов человек, около 5 млн. находились в плену у фашистов. В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги, проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
По народному календарю День Скипера Змея (Змеиный день). Считается, что с этого дня змеи начинают плодить потомства, устраиваются змеиные свадьбы. Этот период довольно опасный, издавна люди ждали вражеских нашествий. В эти дни начались Отечественная война 1812 и ВОВ.
Православный праздник - Кириллов день. Народ высаживает позднюю рассаду, начинается сенокос, устанавливается жаркая погода.
Памятные даты 22 июня:
- в 1633 году Галилео Галилей, в том же месте где Джордано Бруно выслушал смертный приговор, отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира;
- в 1889 году Германия первой в Европе вводит пенсии по старости;
- в 1915 году союзный войска Австрии и Германии заняли Львов;
- в 1960 году произошло официальное расторжение отношений между СССР и Китаем;
- в 1983 году в НХЛ введен овертайм.
В этот день родились:
- немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и американский - Дэн Браун;
- американский преступник, известный грабитель банков - Джон Диллинджер;
- американский режиссер Билли Уайлдер;
- актрисы Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Мерил Стрип, Эмманюэль Сенье.
Памятные даты 23 июня 2020 года
Международный олимпийский день отмечается ежегодно в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата выбрана не случайно, ведь в 1894 году на Международном атлетическом конгрессе по проблемам физического воспитания Пьер де Кубертен представил обществу разработанную основу проведения Олимпийских игр. Благодаря де Кубертену традицию возродили, организован МОК.
В 2003 году в ООН провозгласили 23 июня Днем государственной службы ООН. В Украине 23 июня уже в 17-й раз также отметят День государственной службы Украины.
С 2011 года в мире отмечают праздник установленный ООН - Международный день вдов. По некоторым данным, в мире живет практически 300 млн женщин, которые остались без мужской опоры, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.
В этот день в Латвии отмечают День Лиго, в Эстонии - День победы, в Люксембурге - День рождения герцога, в Казахстане - День полиции, в Испании проходит праздник Святого Хуана.
Памятные даты 23 июня:
- в 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон;
- в 1868 году запатентована пишущая машинка;
- в 1917 году подписан Первый Универсал Центральной Рады Украины, им провозглашена автономия Украины в составе России;
- в 1964 году запатентован гимнастический обруч хула хуп.
В этот день родились:
- писательница Анна Ахматова;
- американский режиссер Боб Фосс;
- музыкант Валерий Меладзе;
- футболист Зинедин Зидан;
- актриса Фрэнсис Макдорманд.
Что будем отмечать 24 июня 2020 года
В этот день не отмечают никаких международных праздников, но празднуют национальные. Например, в Шотландии - День независимости, в Канаде - Национальный праздник Квебека, в Эстонии - Яанов день, в Литве- Купала, Инти Райми - в Перу, Боливии, Эквадоре,
По народному календарю - День Варнавы, начинаются русальные дни. Наши предки устраивали гуляния, на которых разводили костры, танцевали и пели. Запрещается косить сено и рвать траву, это может навлечь ненастье.
24 июня 2079-летие отмечает город-музей Флоренция, покровителем города считают Иоанна Крестителя. В связи с коронавирусом массовые мероприятия в городе будут отменены либо перенесены.
Памятные даты 24 июня:
- в 1497 году Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд);
- в 1717 году впервые представители английских масонских лож создали Великую ложу Англии;
- в 1571 году основали Манилу, которая впоследствии стала столицей Филиппин;
- в 1812 году армия Наполеона вверглась в Россию, началась Отечественная война 1812 года;
- в 1901 году в Париже прошла первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо;
- в 1934 году столица Украины перенесена из Харькова в Киев;
- в 1941 году создано Советское информбюро.
В этот день родились:
- католический святой Иоанн Креста;
- советский военачальник Григорий Котовский;
- австрийский физик Виктор Гесс;
- актеры Марина Ладынина, Сергей Филиппов,
- лучший футболист мира последних лет Лионель Месси.
События 25 июня 2020 года, которые надо запомнить
День таможенной службы Украиныустановлен в 1992 году . Это один из самых старых праздников в независимой Украине. В 2012 году произошло слияние таможенной службы с налоговой в Министерство доходов и сборов, а в 2014 году его переименовали в Государственную фискальную службу.
День моряка отмечают ежегодно с 2010 года. На конференции в Маниле поступило предложение оценить вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества, и установить специальный день. Каждый год праздник посвящен отдельной тематике.
Также 25 июня отмечают День дружбы и единения славян, Всемирный день витилиго, День государственности в Словении и Хорватии, в Китае - народный праздник Дуань-у цзе
По народному календарю - Петр Солнцеворот. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы, например, уху. На Руси считали, что с этого дня дни становятся короче, а ночи длиннее, хотя по факту этот процесс начался после дня летнего солнцестояния 21 июня.
Памятные даты 25 июня:
- в 1950 году началась корейская война, в результате которой появились две страны - Северная Корея и Южная Корея;
- в 1957 году изобретена игрушка летающая тарелка;
- 1978 год - день рождения радужного флага, символа ЛГБТ-движения;
- в 1991 году Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии;
- в 1992 году украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.
В этот день родились:
- испанский архитектор Антонио Гауди;
- актеры Альберт Филозов, Владимир Толоконников;
- шахматист Владимир Крамник;
- режиссер Тимур Бекмамбетов;
- музыканты Джордж Майкл, Егор Крид.
Есть ли церковный праздник 26 июня 2020 года
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом установлен еще в 1987 году. Но, несмотря на усилие правоохранительных органов, международных организаций, общества мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей. Каждый год праздник посвящается определенной тематике.
В 1997 году ООН был установлен Международный день Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток.
Также 26 июня в Беларуси и Туркменистане отмечают День работников прокуратуры, в Азербайджане - День вооруженных сил, на Мадагаскаре- День независимости, в Румынии - День национального флага.
По народному календарю - Акулины Гречишницы. В этот день сеют гречку, а вот в поле и огороде работать не принято, иначе всходы будут плохими. Принято варить гречневую кашу и кормить ею гостей.
Памятные даты 26 июня:
- в 1940 году в СССР ввели 8-часовой рабочий день, семидневную рабочую неделю, уголовную ответственность за самовольный уход с работы и 21-минутное опоздание;
- в 1954 году в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция;
- в 1896 году в Новом Орлеане открылся первый кинотеатр на 400 мест;
- в 1997 году основана антивирусная Лаборатория Касперского.
В этот день родились:
- физики Уильям Томсон, Георг Брандт;
- режиссеры Владимир Мотыль, Пол Томас Андерсон;
- опальный российский олигарх Михаил Ходорковский;
- музыканты Гару, Ариана Гранде.
Что надо знать о 27 июня 2020 года
Всемирный день рыболовства установлен в 1985 году. Цель праздника - повышение престижа профессии, признательность за труд специалистов и их бережное отношение к природным ресурсам.
Также в этот день в России отмечают День молодежи и День рационализатора, в Таджикистане - День национального единства, в Узбекистане - День работников печати, в Чехии - День памяти жертв коммунистического режима, в Канаде - День национального гимна,
В народе - Елисей Гречкосей, на Руси было принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Этот ритуал проводили и с одеждой, в которой человек себя чувствовал некомфортно.
Памятные даты 27 июня:
- в 1615 году впервые в Европу импортировали чай;
- в 1834 году открыт Киевский университет, который сегодня носит название КНУ им. Тараса Шевченко;
- в 1905 году началось восстание на броненосце “Потемкин”;
- в 1931 году в США Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета;
- в 1964 году в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко;
- в 1967 году в английском Энфилде установили первый в мире банкомат.
В этот день родились:
- короли Франции Людовик ХІI и Карл ІХ;
- оружейник Пауль Маузер;
- актеры Борис Хмельницкий, Тоби Магуайр, Изабель Аджани;
- певица Алсу.
Что можно делать 28 июня 2020 года, запреты дня
Национальный праздник - День Конституции отметят в Украине уже в 24-й раз. В 1996 году первую Конституцию независимой Украины приняли в Верховной Раде Украины. Депутаты работали над ней всю ночь. Основной Закон действует поныне с некоторыми изменениями. Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. День Конституции в Украине - государственный выходной день.
В 2020 году День Конституции совпадает с Днем молодежи, который отмечается в последнее воскресенье июня. Праздник установили в 1994 году по инициативе молодежных объединений и организаций. У праздника долгая история, берущая начало в советские времена. День молодежи отмечается и в Беларуси.
Также 28 июня отмечается День работников СМИ в Казахстане, День юриста в Кыргызстане, в Сербии - Видован (День памяти битвы на Косовом поле).
День Фита по народному календарю. Этот праздник - крайний срок посева зерновых культур. Святому Фиту молились о здоровье скота.
День города отмечают Бердичев (475 лет) и Червоноград (328 лет).
Памятные даты 28 июня:
- в 1569 году подписана Люблинская уния между Польшей и Литовским княжеством;
- в 1651 году начало битвы под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Яна Казимира;
- в 1919 году подписан Версальский мирный договор, которым фактически закнчилаь Первая мировая война, образовна Лига Наций;
- в 1922 году создана прокуратура Украины;
- в 1946 году в СССР начали выпускать автомобили “Победа”.
В этот день родились:
- фламандский живописец Питер Рубенс;
- писатели Жан-Жак Руссо;
- режиссеры Сергей Бодров-старший, Мел Брукс, Олег Фиалко, Джон Уоттс;
- канадско-американский инженер, бизнесмен Илон Маск;
- актеры Александр Панкратов-Черный, Вячеслав Гришечкин, Яна Поплавская, Кэти Бейтс, Джон Кьюсак.
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