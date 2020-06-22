В России смертность от COVID-19 на месячном минимуме

Всего от инфекции умерли 8 206 россиян или 1,39% от всех заразившихся в стране. За сутки больше всего скончались в Москве и Санкт-Петербурге.

В России за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 умерли 95 человек. Число жертв оказалось меньше 100 впервые с 25 мая, сообщил оперативный штаб в понедельник, 22 июня.

Всего от инфекции умерли 8 206 россиян или 1,39% от всех заразившихся в стране. Больше всего пациентов скончались в Санкт-Петербурге (29) и Москве (20). Меньше смертей в столице РФ было еще 17 апреля. Общее число летальных исходов в Москве достигло 3 617 – 1,68% от количества заразившихся.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 600, общее число заразившихся достигло 592 280. Суточный рост составил 1,3%, днем ранее был 1,34%. Число новых выявляемых случаев шесть дней не превышает 8 тысяч.

За сутки выявлены 1 068 новых заразившихся в Москве (более 215 тысяч с начала пандемии). Сейчас болеют более 74 тысяч москвичей. Также 506 новых случаев выявили в Московской области, 295 – в Ханты-Мансийском АО, 219 – в Нижегородской области и 217 – в Санкт-Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе в России начались клинические испытания вакцины против COVID-19. Ее ввели первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

А уже 24 июня в Москве состоится военный парад, несмотря ежедневные тысячи новых случаев заражения коронавирусом в России. Мировые лидеры отказываются приезжать на это мероприятие.

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