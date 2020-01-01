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В NASA показали тень на Земле во время затмения

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Астронавт NASA из борта МКС сфотографировал тень Луны на Земле во время солнечного затмения 21 июня.
Солнечное затмение из космоса
Солнечное затмение из космоса
twitter.com/Astro_SEAL

Опубликованы фотографии вида солнечного затмения из космоса, произошедшее 21 июня. Фото опубликовал астронавт NASA Крис Кэссиди в Twitter.

"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы пролетали над Китаем этим утром. Отличный способ проснуться утром в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!" - подписал снимки астронавт.

На кадрах видно, как часть Земли находится в тени от Луны, а за пределами тени яркий световой день.

 
 
 

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Теги: космос, NASA, затмение, фото, солнечное затмение
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Источник: korrespondent.net

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