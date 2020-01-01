В NASA показали тень на Земле во время затмения
Астронавт NASA из борта МКС сфотографировал тень Луны на Земле во время солнечного затмения 21 июня.
Опубликованы фотографии вида солнечного затмения из космоса, произошедшее 21 июня. Фото опубликовал астронавт NASA Крис Кэссиди в Twitter.
"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы пролетали над Китаем этим утром. Отличный способ проснуться утром в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!" - подписал снимки астронавт.
На кадрах видно, как часть Земли находится в тени от Луны, а за пределами тени яркий световой день.
Cмотрите фотогалерею: В NASA показали тень на Земле во время затмения
Ранее сообщалось, что опубликовано уникальное фото с поверхности Марса.
Также Корреспондент писал, что экс-астронавт NASA спустилась на дно Марианской впадины.
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