В Вене проходит встреча США и РФ по ядерному оружию

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Даже место встречи неизвестно. Предыдущий раунд переговоров также состоялся тайно.

В Вене в понедельник, 22 июня, проходит встреча спецпредставителя президента США по контролю за вооружением Маршалла Биллингсли и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Как сообщает Укринформ , на ней обсуждают контроль ядерных вооружений.

Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверями. При этом даже место ее проведения не разглашается.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 января в Вене, но о нем стало известно позже.

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