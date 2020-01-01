В Вене проходит встреча США и РФ по ядерному оружию
Переговоры проходят за закрытыми дверями. Даже место встречи неизвестно. Предыдущий раунд переговоров также состоялся тайно.
В Вене в понедельник, 22 июня, проходит встреча спецпредставителя президента США по контролю за вооружением Маршалла Биллингсли и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Как сообщает Укринформ, на ней обсуждают контроль ядерных вооружений.
Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверями. При этом даже место ее проведения не разглашается.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 января в Вене, но о нем стало известно позже.
Ранее сообщалось, что Вашингтон пригласил к переговорам Китай, но Пекин отказался.
Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания. Документ содержит условия, при каких могут применить ядерное оружие.
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