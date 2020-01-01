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ФСБ нашла "шпиона СБУ" в полиции Курска

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Дмитрий Борзенков по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, утверждают в ФСБ.
Российские силовики регулярно задерживают "шпионов" и "диверсантов"
Российские силовики регулярно задерживают "шпионов" и "диверсантов"
Novayagazeta.ru

В России ФСБ задержала, а Лефортовский суд Москвы арестовал подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, который якобы шпионил в пользу Украину. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 22 июня.

По данным ФСБ, начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Задержание проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей о государственной измене (ст.275 УК РФ).

Лефортовский суд Москвы уже санкционировал арест Борзенкова. Он будет заключен под стражу до 18 августа. Если вина полицейского будет доказана, то ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Ранее в Крыму российская ФСБ задержала пять человек, которые якобы готовили теракт на одном из рынков Симферополя. При этом утверждалось, что задержанные поддерживали связь с "украинскими радикалами".

Также сообщалось, что в Севастополе сотрудники ФСБ задержали местного жителя Андрея Кулиевича по подозрению в экстремизме.

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Теги: Россия, Украина, СБУ, спецслужбы, шпионаж, ФСБ, измена, задержание, разведка, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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