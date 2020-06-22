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У России нет территориальных претензий к своим соседям, - Песков

Комментариев: 3
Представитель Кремля сделал заявление.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
EPA/UGP

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никаких территориальных претензий к своим соседям.

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Слова Пескова передает агентство ТАСС.

Так, Песков прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что во времена СССР союзные республики получили “огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий“.

Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям, - сказал Песков.

Напомним, Путин уверен, что президент Украины рано или поздно приедет в Москву. Российский президент Владимир Путин высказался и о роли украинцев во Второй мировой войне.

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Теги: Путин, РФ, Песков, территориальные притензии
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Комментариев (3)
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Zukoxress    22.06.2020, 16:16
Оценка:  -1
Zukoxress
Интересно сколько Россия заплатила нашему"истинному патриоту"Туочинову за то что он сдал Крым без единого оборонительного боя и даже не попытался его отвоевать,тем самым совершив государственную измену.
Shaab    22.06.2020, 16:09
Оценка:  +1
Shaab
Так вони в будь-який момент можуть з`явитись, як це було з Молдовою, Грузією, Україною...
Колишній-східняк    22.06.2020, 16:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
Крым отжали, теперь претензий нет? А за разруху в ОРДЛО кто отвечать будет? Тоже претензий нет?
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