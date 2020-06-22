У России нет территориальных претензий к своим соседям, - Песков

Представитель Кремля сделал заявление.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никаких территориальных претензий к своим соседям.

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Слова Пескова передает агентство ТАСС.

Так, Песков прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что во времена СССР союзные республики получили “огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий“.

Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям, - сказал Песков.

Напомним, Путин уверен, что президент Украины рано или поздно приедет в Москву. Российский президент Владимир Путин высказался и о роли украинцев во Второй мировой войне.