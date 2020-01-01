Пандемия еще не достигла пика - ВОЗ

Эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а ее последствия могут затянуться на десятилетия, предостерегают в организации.

В мире продолжает набирать обороты пандемия коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус на виртуальном форуме здравоохранения в понедельник, 22 июня.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - сказал Гебрейсус.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом. Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего - в Северной и Южной Америке.

Также ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

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