В США вновь разгорелись протесты после нового убийства полицией

Полицейский застрелил 18-летнего латиноамериканца в Гардине, Калифорния. После этого в США вновь вспыхнули протесты.

В Комптоне, штат Калифорния, США, вновь начались протесты после убийства полицией латиноамериканца Андреса Гуардадо. Об этом сообщает CNN в понедельник, 22 июня.

Изначально демонстранты собрались в городе Гардина, чтобы вместе с семьей убитого 18-летнего подростка почтить его память и выразить возмущение действиями полиции. Затем они направились к офису шерифа округа Лос-Анджелес в соседнем Комптоне, где между протестующими и стражами порядка произошли столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона собравшихся, были задержаны шесть человек.

Гуардадо застрелил полицейский в Гардине 18 июня. Как утверждают в полиции, его заметили с полуавтоматическим пистолетом в руках рядом с автомастерской. Увидев полицию, он начал убегать. Преследовавший латиноамериканца полицейский выстрелил в него шесть раз, от полученных ранений Гуардадо умер.

Парень работал охранником в автомастерской, но на нем не было униформы. По законам Калифорнии, возраст Гуардадо не позволял ему работать вооруженным охранником. В полиции округа Лос-Анджелес говорят, что пистолет молодого человека не был зарегистрирован.

В то же время полицейские не использовали нательные камеры, что усложняет расследование инцидента.

Напомним, что ранее в Атланте уволили копа из-за смертельного инцидента с темнокожим. Второй сотрудник полиции, участвовавший в задержании Рейшарда Брукса, отстранен от оперативной работы.

Также сообщалось, что в США на видео сняли таран толпы автомобилем. В американском городе Портленд, штат Орегон, авто протаранило толпу демонстрантов, есть пострадавшие.

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