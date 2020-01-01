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Трамп упомянул Китай в своем новом названии коронавируса

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Американский президент неоднократно называл COVID-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом".
Трамп постоянно связывает Китай с вирусом
Трамп постоянно связывает Китай с вирусом
 
Президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса, вспомнив китайское боевое искусство кунг-фу. Об этом пишет The Guardian.
Так, на предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) Трамп дома сравнил коронавирус с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. "грипп"), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.
 
"У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu и еще порядка 19 названий. Многие называют это просто вирусом. Многие называют гриппом. В чем разница? У нас порядка 19-20 разных версий названия коронавируса", — сказал он.
 
Как известно, ранее глава Белого дома неоднократно называл COVID-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом", что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Активисты заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. 
 
При этом Трамп отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: "Он (вирус) из Китая. Я хочу быть точным".
 
Как известно, еще в марте Трамп заявлял, что КНР - очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.
 
Напомним, Трамп заявил, что утаивание информации о COVID-19 властями Китая привело к пандемии коронавируса. 

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Теги: США, Китай, пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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