COVID-19: в Нидерландах впервые за три месяца нет жертв

Впервые за три месяца в стране за день не зафиксировали ни одного летального исхода из-за COVID-19.

В Нидерландах впервые за три месяца не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса

Накануне в Нидерландах впервые за три месяца не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и окружающей среды в понедельник, 22 июня.

Так, за сутки 21 июня было зарегистрировано 69 новых случаев заражения и ни одного летального исхода. Всего же к настоящему моменту коронавирус был выявлен у 49 658 человек, зафиксировано 6 090 летальных исходов. Данные о выздоровевших пациентах организация не приводит.

"С 1 июня все люди с жалобами на симптомы, присущие коронавирусу, могут пройти тестирование. Однако вполне вероятно, что тестируются не все, поэтому реальная цифра может быть выше, чем указанная в сводке", - добавили в институте.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия еще не достигла пика. Эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а ее последствия могут затянуться на десятилетия, предостерегают в организации.

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