Чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет

Известная спортсменка скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни спустя несколько недель после родов на 31 году жизни.

Тренироваться она начала в 9 лет TheUK.one

Сербская чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла спустя несколько недель после родов. Ей было 30 лет. О смерти спортсменки сообщил сайт Сербской федерации стрелкового спорта.

Чемпионка скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни. Больше никаких подробностей не сообщается.

Отмечается, что Момчилович-Величкович начала заниматься стрельбой в девять лет.

Свою первую медаль она завоевала будучи юниоркой на чемпионате Европы в 2007 году. Также спортсменка выиграла золото чемпионата мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В ее копилке побед - восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.

Напомним, что во Франции трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию.

Ранее сообщалось, что на Бали погибла 18-летняя блогер-миллионер.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet