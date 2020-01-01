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Чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет

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Известная спортсменка скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни спустя несколько недель после родов на 31 году жизни.
Тренироваться она начала в 9 лет
Тренироваться она начала в 9 лет
TheUK.one

Сербская чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла спустя несколько недель после родов. Ей было 30 лет. О смерти спортсменки сообщил сайт Сербской федерации стрелкового спорта.

Чемпионка скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни. Больше никаких подробностей не сообщается.

Отмечается, что Момчилович-Величкович начала заниматься стрельбой в девять лет.

Свою первую медаль она завоевала будучи юниоркой на чемпионате Европы в 2007 году. Также спортсменка выиграла золото чемпионата мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В ее копилке побед - восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.

Напомним, что во Франции трагически погибла 16-летняя восходящая звезда по скалолазанию.

Ранее сообщалось, что на Бали погибла 18-летняя блогер-миллионер.
 

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Теги: смерть, Сербия, стрельба, умер, спортсменка, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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