В Южной Корее началась вторая волна эпидемии коронавируса

Первая волна закончилась в апреле, а вторая началась в мае. Теперь в Сеуле могут вновь ввести карантинные ограничения.

В Южной Корее объявили о приходе второй волны коронавируса

В Южной Корее заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген, передает BBC News в понедельник, 22 июня.

Первая волна коронавируса закончилась в Южной Корее в апреле. По словам Чон Ын Гён, вторая волна началась со случаев заражения в Сеуле в начале мая. По состоянию на 22 июня, за минувшие сутки в стране зафиксировано 17 новых случаев инфицирования в нескольких кластерах заражения в больших офисах и на складах в Сеуле и окрестностях.

В свою очередь мэр Сеула Пак Вон Сун предупредил, что в столице вновь могут ввести требования по строгому соблюдению социальной дистанции, если в течение трех ближайших дней количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 будет превышать отметку в 30, а уровень заполняемости коек в городских больницах окажется выше 70%.

Напомним, что ранее в Южной Корее была новая вспышка COVID-19. Распространителем инфекции оказался 29-летний житель города Енин, который первого мая посетил несколько клубов и баров Сеула.

В ВОЗ заявили, что после снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости. Вспышки коронавируса после отмены карантинных ограничений зафиксировали в Южной Корее, Китае и Германии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet