Убийцу Флойда прячут от темнокожих надзирателей в тюрьме
Темнокожие работники тюрьмы заподозрили неладное, когда руководство сменило чернокожего офицера на белого при досмотре заключенного.
В США темнокожим надзирателям тюрьмы запретили приближаться к экс-полицейскому, убийце Джорджа Флойда Дереку Шовину. Об этом сообщает ABC News.
В связи с этим восемь небелых сотрудников исправительного учреждения округа Рэмзи города Сент-Пол подали против работодателя иск о дискриминации. По их словам, начальство спрятало их от любых контактов с виновным в преступлении по расовым причинам.
Надзиратели обижены этим фактом, поскольку не могут вспомнить случая в практике, когда бы от какого-либо заключенного отстраняли всех белых.
Отмечается, что впервые истцы почувствовали неладное, когда руководство сменило чернокожего офицера на белого при досмотре заключенного. После этого всех темнокожих охранников тюрьмы перевели на третий этаж, запретив им появляться на пятом, где находится Шовин, даже при чрезвычайной ситуации.
Как известно, место гибели Джорджа Флойда превратилось в место для паломничество, где также проводят религиозные обряды.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании правоохранителями возле супермаркета в городе Миннеаполис.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент