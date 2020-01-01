Всех посадить. Нервные выборы для Лукашенко
Александр Лукашенко планировал в шестой раз подряд спокойно “переизбраться” на пост президента Беларуси. Вместо этого же получилась, чуть ли не самая яркая и скандальная президентская кампания в истории страны.
Против Лукашенко поучаствовать в выборах хотели три оппозиционных кандидата. Блогера Сергея Тихановского задержали практически на старте кампании, он сейчас в тюрьме.
Главным оппонентом действующего главы государства считался банки Виктор Бабарико. Недавно задержали и его. Это привело к массовым акциям протеста и новым задержаниям.
Из альтернативных кандидатов остался только Валерий Цепкало, но началось уже распространение компромата и на него.
Дело против Бабарико
Бабарико до того, как решил баллотироваться в президенты, руководил Белгазпромбанком – одним из крупнейших в стране. Ему удалось собрать более 300 тысяч подписей за свое выдвижение в руководители государства – это рекорд, который не покорялся никому из соперников Лукашенко.
После этого в Белгазпромбанке прошли обыски, а потом задержали и самого Бабарико вместе с сыном.
Власти назвали Бабарико “руководителем противоправной деятельности” в Белгазпромбанке, который он возглавлял 20 лет. Одновременно глава Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось “сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси”, который мог бы “привести страну к некоему майдану”.
Суд взял под стражу Бабарико и его сына. Люди на это ответили протестами.
Кого допустят
19 июня белорусский ЦИК завершил прием подписных листов. А уже 9 июля станет известно, кого Лукашенко допустит к выборам.
Возможность как недопуска неугодных кандидатов к выборам, так и контроля за работой ЦИК гарантирует Лукашенко формальную победу и на этот раз.
Вопрос лишь в том, как такую победу воспримут в обществе.
Цепь солидарности
После задержания Бабарико Беларусь охватили протесты. В Минске в акции приняли участие более 2000 человек. Люди выстроились в Цепь солидарности вдоль проспекта Независимости. Цепь растянулась на несколько километров.
Силовики ответили задержаниями.
Белорусский политолог Павел Усов считает, что протесты в стране начинают радикализироваться, начинаются столкновение с милицией, попытки отбить своих.
“Это уже новый этап в атмосфере протеста, это внутренняя сплоченность и уверенность, чувство плеча и защиты, что самое главное это выход из состояния психологической загнанности и бессилия. Теперь мы можем защищаться. Глядя на эти кадры беларусы начнут осознавать, что они сила, способная шаг за шагом разрушать систему. Да, режим все ещё силен и власть может подавить протесты, но загнать людей в состояние немощности - уже нет”, - полагает политолог.