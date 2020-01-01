Всех посадить. Нервные выборы для Лукашенко

В Беларуси взяли под стражу главного оппонента Александра Лукашенко на парламентских выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Александр Лукашенко планировал в шестой раз подряд спокойно “переизбраться” на пост президента Беларуси. Вместо этого же получилась, чуть ли не самая яркая и скандальная президентская кампания в истории страны.

Против Лукашенко поучаствовать в выборах хотели три оппозиционных кандидата. Блогера Сергея Тихановского задержали практически на старте кампании, он сейчас в тюрьме.

Главным оппонентом действующего главы государства считался банки Виктор Бабарико. Недавно задержали и его. Это привело к массовым акциям протеста и новым задержаниям.

Из альтернативных кандидатов остался только Валерий Цепкало, но началось уже распространение компромата и на него.

Дело против Бабарико

Бабарико до того, как решил баллотироваться в президенты, руководил Белгазпромбанком – одним из крупнейших в стране. Ему удалось собрать более 300 тысяч подписей за свое выдвижение в руководители государства – это рекорд, который не покорялся никому из соперников Лукашенко.

После этого в Белгазпромбанке прошли обыски, а потом задержали и самого Бабарико вместе с сыном.

Власти назвали Бабарико “руководителем противоправной деятельности” в Белгазпромбанке, который он возглавлял 20 лет. Одновременно глава Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось “сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси”, который мог бы “привести страну к некоему майдану”.

Суд взял под стражу Бабарико и его сына. Люди на это ответили протестами.

Кого допустят

19 июня белорусский ЦИК завершил прием подписных листов. А уже 9 июля станет известно, кого Лукашенко допустит к выборам.

Возможность как недопуска неугодных кандидатов к выборам, так и контроля за работой ЦИК гарантирует Лукашенко формальную победу и на этот раз.

Вопрос лишь в том, как такую победу воспримут в обществе.

Цепь солидарности

После задержания Бабарико Беларусь охватили протесты. В Минске в акции приняли участие более 2000 человек. Люди выстроились в Цепь солидарности вдоль проспекта Независимости. Цепь растянулась на несколько километров.

Силовики ответили задержаниями.

Белорусский политолог Павел Усов считает, что протесты в стране начинают радикализироваться, начинаются столкновение с милицией, попытки отбить своих.

“Это уже новый этап в атмосфере протеста, это внутренняя сплоченность и уверенность, чувство плеча и защиты, что самое главное это выход из состояния психологической загнанности и бессилия. Теперь мы можем защищаться. Глядя на эти кадры беларусы начнут осознавать, что они сила, способная шаг за шагом разрушать систему. Да, режим все ещё силен и власть может подавить протесты, но загнать людей в состояние немощности - уже нет”, - полагает политолог.